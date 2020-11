Milhares presentes no funeral de clérigo radical paquistanês

Millhares de paquistaneses participaram no funeral do fundador do partido islamista TLP criado para protestar contra as reformas das leis anti-blasfémia no país.

Khadim Hussain Rizvi, de 54 anos de idade, morreu na quinta-feira na cidade de Lahore no leste do Paquistão depois do que um porta-voz do partido descreveu como "uma febre".

Dias antes, Rizvi havia liderado protestos na capital, Islamabad, contra a França exigindo a expulsão do embaixador francês no país.

Os protestos tiveram lugar depois de declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, que defendeu o direito de criticar o Islão enquanto parte do direito de expressão.

O clérigo gozava de grande popularidade no Paquistão, em particular na província do Punjab, onde se concentra uma grande parte da população.