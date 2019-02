Paquistão e Índia alegam o abate de aviões rivais no respetivo espaço aéreo

Notícias oriundas do Paquistão e da Índia denunciam alegadas violações dos respetivos espaços áereos na base do abate de aviões rivais.

Um porta-voz das forças armadas paquistanesas anunciou o abate de dois caças da Força Aérea da Índia e revelou que um dos aparelhos se despenhou em território paquistanês, tendo o piloto sido detido.

Do outro lado da fronteira, os meios de comunicação dão eco também do abate de um caça da Força Aérea do Paquistão depois de relatos terem sugerido a violação do espaço aéreo indiano por três aviões paquistaneses.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, participava numa conferência englobada no Festival Nacional da Juventude em Vigyan Bhawan quando foi informado do sucedido e interrompeu essa participção no evento.

Os alegados ataques áreos entre os dois países em constante atrito há vários anos está a afetar os voos internacionais com rotas incluindo o espaço aéreo de ambos os rivais. Alguns aviões estão a regressar aos aeroportos de origem, avança a agência ANI.

[Em atualização]