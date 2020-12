"Prémio Mulheres da Europa" distingue classe de enfermagem

Tamanho do texto

Primeiro foram as palmas dos cidadãos confinandos em casa. Em alguns países surgiram, também, subsídios extra dados pelos governos. Mas a classe dos enfermeiros recebeu agora outro sinal de apreço pelo trabalho incansável contra a pandemia de Covid-19.

A Federação Europeia de Associações de Enfermeiros foi distinguida com um dos "Prémios Mulheres da Europa", organizados pelo Movimento Internacional Europeu e o Lóbi Europeu das Mulheres.

"Os profissionais de enfermagem têm sido mais do que heróicos, altruístas e empenhados para fornecerem os cuidados de saúde a todos os cidadãos de toda a Europa que precisam da sua ajuda", reagiu a diretora da federação, Elizabeth Adams.

Antes da Covid-19, os estudos já demonstravam que as mulheres são as principais cuidadoras de doentes, idosos e outras pessoas em condição frágil e depende, em profissões muitas vezes com baixa ou nenhuma remuneração. Mas a pandemia tornou essa realidade mais visível.

"Trata-se de reconhecer as circunstâncias extremamente difíceis que as mulheres tiveram que enfrentar e também os imensos sacrifícios que as mulheres fizeram para dar apoio e estar ao lado de quem precisa durante este período muito difícil", afirmou Orla O'Connor, diretora do Conselho Nacional de Mulheres da Irlanda.

Uma profissional especializado e uma voz amiga

Uma dessas profissionais é a enfermeira belga Verlee Eygenraam, cujas atividades passaram a incluir arranjar comida e bicicletas para as famílias mais necessitadas. A enfermeira destaca, também, o importante papel a nível emocional.

"As nossas enfermeiras e assistentes sociais procuraram dar resposta a essas necessidades, estando sempre presentes para ouvir as famílias. Continuaram a fazer visitas domiciliárias, em particular nas áreas mais desfavorecidas de Bruxelas, por exemplo ao nível dos serviços de higiene, que eram muito importantes durante a pandemia, mas também fizeram muitos telefonemas", disse.

"Muitas vezes, as enfermeiras eram as únicas pessoas que visitavam mulheres que tinham acabado de dar à luz. Foi muito triste, mas as nossas enfermeiras fizeram realmente a diferença", acrescentou Verlee Eygenraam.

Um trabalho intenso que teve uma ligeira acalmia no verão e que está de novo a testar os limites destes profissionais.