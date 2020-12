França ameaça vetar acordo pós-brexit desfavorável

A França ameaça recorrer ao direito de veto sobre qualquer acordo pós-brexit que não esteja em sintonia com os seus interesses. Os direitos nas pescas são a área mais espinhosa na reta final das negociações do divórcio europeu com Londres.

O aviso foi feito por Clement Beaune, secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus. "Espero que possamos chegar a um acordo mas quero dizer aos nossos pescadores, aos nossos produtores, aos nossos cidadãos, que nos escutam, que não vamos aceitar um mau acordo", explicou.

Um dos principais pontos de desentendimento são os direitos de pesca nas águas britânicas.

As negociações entraram numa fase crítica, nas palavras do ministro britânico da Economia. Alok Sharma insiste que só pode haver acordo se a União reconhecer que o Reino Unido é uma nação soberana e independente. "Claro, as pessoas falam sobre as pescas, há assuntos que estão no terreno de jogo. Perdoe-me se, especialmente por estarmos num momento tão sensível das negociações, não lhe der detalhes precisos sobre as discussões, mas de facto estamos numa fase crítica", referiu.

Em Bruxelas, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reiterou que a União Europeia quer um acordo comercial com o Reino Unido mas não a todo o custo, explicou que a UE tem todas as opções em cima da mesa e apelou à unidade dos 27.