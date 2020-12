Projeto salva Lido de Marseillan da erosão

O Lido de Marseillan é faixa costeira de 12 km que liga Marselha a Sète no sudeste de França. Esta estreita faixa de terra tem sido o escudo natural da albufeira de Thau. O lido e a lagoa formam um biótopo único, ameaçado durante décadas pela erosão e tempestades, agora um pouco mais abrigado, graças às colossais obras de infraestruturas que começaram há 17 anos e terminaram no ano passado.

"A ideia principal do projeto era dizer que não vamos instalar obras que nos permitam lutar contra o mar e a erosão, mas sim tentar lidar com ela. Vamos devolver espaço ao mar e, para isso, vamos mover a estrada para poder reconstituir uma praia de 70 metros de largura com estas dunas que a protegem", diz Yvon Iziquel, chefe do departamento de espaços naturais da aglomeração de Sète.

É um cordão dunar artificial com proteções e plantas para fixar a areia. O projeto inclui também - entre outras coisas - um caminho, parques de estacionamento e uma nova estrada mesmo ao lado do caminho-de-ferro.

O orçamento total do projeto é de 55 milhões de euros, dos quais 28% provêm da política de coesão da UE e os restantes 72% do Estado francês, da região e do departamento.

Os riscos da proteção do Lido de Marseillan são elevados, porque a albufeira de Thau é uma bacia para a viticultura e para a cultura de bivalves. Só esta lagoa fornece 80% da produção de ostras e mexilhões na costa mediterrânica francesa. Se o Lido desaparecesse e o mar, que é mais salino, invadisse a lagoa, isso poria em perigo o ecossistema e a economia.

Diz Laurent Arcellat, cultivador de ostras: "Somos 500 a 550 ostreicultores, ou seja, empresas. Isso representa hoje entre 2000 e 5000 postos de trabalho. Se a ostreicultura parar amanhã, é um desastre económico, mas também um desastre ambiental. Ganhamos a vida com a nossa profissão. Representamos uma terra e podemos mostrá-la às pessoas ao longo de todo o ano, atraindo o turismo".

O atenuador de ondas é a parte chave deste projeto. Está sob a última linha de onda, a 350 metros do Lido e é uma estrutura geotêxtil de 2,4 km de comprimento, submersa e cheia de areia, para quebrar e enfraquecer as ondas. É uma solução inovadora da qual os locais se sentem orgulhosos.

François Commeinhes, Presidente da Câmara de Sète, diz: "O problema da erosão costeira é o mesmo em França, Espanha, Israel, Senegal e Flórida. E, claro, temos cada vez mais representantes de comunidades de todo o mundo que vêm ver o efeito e o resultado destas barras atenuadoras de ondas".

Ninguém para a erosão, mas o Lido de Marselha ganhou areia e tempo.