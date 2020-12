Emmanuel Macron continua a trabalhar, António Costa testa negativo

Emmanuel Macron testou positivo ao novo coronavírus e a notícia teve naturalmente consequências entre a classe política europeia. O presidente francês recebeu e almoçou esta quarta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa.

Após a visita ao Palácio do Eliseu, o chefe de governo português efetuou um teste na manhã desta quinta-feira. O resultado foi negativo. Pelo sim, pelo não, entretanto tinha-se colocado em isolamento e cancelado as visitas oficiais do próximo fim de semana a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Quanto a Macron, apresenta sintomas ligeiros e encontra-se em isolamento. Apesar da doença, irá continuar a trabalhar. Os seus principais parceiros estão também em isolamento, é o caso do primeiro-ministro Jean Castex, que até já testou negativo entretanto, e do presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que estiveram ambos com o chefe de Estado francês no início da semana e também optaram pelo auto-isolamento.

Quanto aos líderes que contactaram com Macron durante a cimeira europeia da semana passada, Ursula von der Leyen apressou-se a desejar as melhoras ao francês, enquanto Angela Merkel informou que efetuou um teste negativo já após a conclusão da cimeira.