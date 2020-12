Europa Oriental reforça combate à pandemia

Um teste rápido à presença de anticorpos à Covid a todos os cidadãos. A República Checa, agora, oficialmente, chamada Chéquia, vai oferecer a todos os habitantes um teste antigénico. O programa vai durar até ao dia 15 de janeiro. Em paralelo, face a um aumento dos contágios, o número de clientes nas lojas foi limitado e o recolher obrigatório está de regresso.

Na Eslováquia, a maioria do comércio e das escolas vai estar encerrada durante três semanas a partir de 21 de dezembro.

Na Polónia, as restrições vão ser introduzidas a partir de 28 de dezembro: Os centros comerciais e as estâncias de esquia vão encerrar e as deslocações vão estar limitadas durante o período festivo do Ano Novo.

Por causa do alto número de infeções diárias, as restrições vão manter-se em vigor na Croácia. O governo despendeu cerca de 4 mil milhões de euros no sistema de saúde e disponibilizou vários subsídios desde o início da pandemia.

A Sérvia anunciou disponibilidade para cooperar com a Rússia na produção da Sputnik V depois de Belgrado ter recebido amostras da vacina para serem examinadas em laboratório.