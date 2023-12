Rishi Sunak pede desculpa aos familiares das vítimas da Covid-19

De Euronews

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu desculpa aos familiares das vítimas da pandemia na sua comparência perante a comissão de inquérito.

PUBLICIDADE

Sunak, cujas decisões, enquanto ministro das Finanças, foram acusadas de contribuir para a propagação do vírus, tentou, na segunda-feira, relativizar o seu papel na ação do governo da época.

No exterior, os manifestantes partilham as suas opiniões sobre o programa "Eat Out to Help Out" - "Comer fora para ajudar", de Rishi Sunak, que visava ajudar o setor da hotelaria, em dificuldades durante a pandemia.

Os manifestantes criticam o facto de ter sido dada às pessoas uma falsa sensação de segurança.

Mais de 230.000 pessoas morreram no Reino Unido em consequência da pandemia e o inquérito está atualmente a analisar a governação e a gestão política durante o surto do vírus.

O testemunho do primeiro-ministro surge numa altura em que a sua autoridade está a ser minada no seio do Partido Conservador, na véspera de uma votação crucial sobre o seu novo plano de deportação de migrantes para o Ruanda, considerado demasiado fraco pela ala direita dos Conservadores.