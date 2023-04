Parlamento britânico investiga Rishi Sunak por conflito de interesses

De Euronews com AP

Rishi Sunak está a ser investigado pelo parlamento britânico por conflito de interesses. O primeiro-ministro não declarou que a mulher, Akshata Murthy, é detentora de ações de uma empresa de cuidados infantis que pode vir a beneficiar de medidas recentemente anunciadas pelo executivo.

O orçamento do governo, revelado no mês passado, inclui uma expansão de cuidados infantis gratuitos para famílias trabalhadoras com crianças dos nove meses aos quatro anos de idade. O plano incluiu incentivos financeiros para as pessoas que ingressaram na profissão de acolhimento de crianças e duplicou o incentivo no caso de o acolhimento ser feito através de uma agência privada.

Akshata Murthy tem ações da Koru Kids, uma das seis empresas deste tipo listadas na página de internet do executivo.

No Reino Unido, o parlamento exige que os políticos declarem no prazo de quatro semanas tudo o que tenham dito ou feito influenciado por interesses financeiros.

Um porta-voz Sunak diz que o primeiro-ministro não apresentou uma declaração como membro do parlamento, mas registou um "interesse ministerial", a declaração equivalente destinada aos ministros do executivo britânico.