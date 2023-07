Sunak pede desculpa a veteranos LGBT

De Euronews

Alocução de Rishi Sunak em Westminster segue recomendação de relatório sobre maus tratos contra antigos membros das forças armadas por serem homossexuais

O primeiro-ministro do Reino Unido fez um pedido de desculpa público no parlamento, em Westminster, pelo tratamento histórico dado aos veteranos LGBT que foram despedidos ou forçados a abandonar as forças armadas britânicas por serem homossexuais.

A alocução de Rishi Sunak segue a recomendação de um relatório que compila relatos de homofobia, intimidação, chantagem e agressões sexuais.

Até 2000, era ilegal ser homossexual nas forças armadas britânicas, apesar das relações entre pessoas do mesmo sexo terem sido despenalizadas no Reino Unido em 1967.