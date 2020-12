Bulgária abre portas ao esqui

Na Bulgária, os resorts de esqui começam a retomar a atividade.

Bansko, um dos principais destinos turísticos do país, deu as boas-vindas à temporada de inverno, mas o uso de máscara é obrigatório bem como o cumprimento das normas de distanciamento social.

Os restaurantes só podem servir comida take away e estão obrigados a encerrar às 22h00.

Os teleféricos são desinfetados três vezes ao dia, apesar de o número de pessoas no interior não estar limitado.

Damian Vodenitcharov, Euronews - A estância de esqui de Bansko foi encerrada por causa do confinamento durante a primeira vaga da pandemia, na primavera. Os profissionais do turismo dizem que a medida foi excessiva e que as novas regras são suficientemente restritas.

Em março, o surto de Covid-19 na estância de esqui Ischgl, na Áustria, espalhou a sombra da dúvida sobre o turismo de inverno.

"A estância de esqui de Bansko foi encerrada de forma um pouco prematura. Não havia muitos casos de Covid-19. As autoridades reagiram em resposta às medidas dos resorts na Europa Ocidental. A doença estava a espalhar-se em bares e não apenas em estâncias de esqui. É por esse motivo que o governo búlgaro decidiu abrir as estâncias", sublinhou, em entrevista à Euronews, Ivan Obreykov, diretor na estância de esqui de Bansko.

O governo búlgaro espera que a dinâmica o mercado interno ajude a mitigar o desastre financeiro de 2020. A Bulgária tem uma das taxas de mortalidade por Covid-19 mais elevadas da União Europeia, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

"Este ano estamos a assistir a uma queda de 70% nas reservas. As receitas no setor estavam a crescer antes da pandemia. Em 2019, foram mais de mil milhões. Por isso, é possível percebermos facilmente a magnitude da perda financeira. É por isso que estamos, uma vez mais, a contar com os nossos compatriotas bem como com os turistas de países vizinhos que possam vir visitar-nos com as próprias viaturas", referiu a ministra do Turismo, Mariana Nikolova.

À semelhança de outros países, na Bulgária a questão das ajudas financeiras ao setor do turismo é um tema recorrente. Os empresários ameaçam avançar com protestos se não tiverem resposta do Governo.