Novo monólito aparece nos Estados Unidos

E continua o mistério dos monólitos que aparecem e desaparecem de forma misteriosa.

Desta vez, foi descoberto no dia de Natal numa colina de São Francisco, nos Estados Unidos. Ao contrário dos anteriores, na maioria feitos de metal, este assinala as tradições natalícias. Mede cerca de três metros, é feito de pão de gengibre e é decorado com gomas.

Mais uma vez, não há qualquer pista sobre o autor da obra.

Tudo começou em novembro, com a descoberta do primeiro exemplar, no deserto do Utah. Desde aí, vários monólitos apareceram por todo o mundo, desde os Estados Unidos à Roménia, Inglaterra, Espanha e Holanda

O fenómeno tomou-se viral nas redes sociais e tem alimentando dezenas de teorias da conspiração.