Vacinação contra a Covid-19: Dia Europeu da Esperança

Por toda a Europa, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 é sinónimo de esperança. Profissionais da saúde, na primeira linha da luta contra a pandemia, e idosos residentes em lares foram os contemplados com as primeiras doses distribuídas de norte a sul da União Europeia.

Em Portugal, a campanha arrancou no Porto, Lisboa e Coimbra e, no Hospital de Santa Maria, foi a médica internista, Sandra Brás quem recebeu a primeira vacina.

"Isto é a luz ao fundo do túnel. É um longo caminho que ainda nos falta percorrer. Isto não é igual a dizer que podemos fazer a vida normal. Estamos muito, muito longe disso. Mas é um pequeno passo", afirmou.

Governantes quiseram dar o exemplo

Na República Checa e na Grécia, os governantes quiseram dar o exemplo, para encorajar os reticentes. Os primeiros-ministros Andrej Babis e Kyriakos Mitsotakis marcaram presença logo no primeiro dia.

O milionário Babis diz que respondeu ao desafio de uma cidadã: "Ontem vi na televisão uma mulher que dizia que esperava até ver Babis ser vacinado".

Kyriakos Mitsotakis, diz que esta campanha materializa a solidariedade europeia: "Hoje é um grande dia para a ciência. É um grande dia para a União Europeia, que conseguiu entregar a vacina a todos os países europeus no mesmo dia, materializando assim a solidariedade europeia".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o início da campanha afirmando tratar-se de um momento emotivo de unidade e uma história de sucesso europeia"., acrescentando que isto vai ajudar a retomarmos progressivamente as nossas vidas normais".

A União Europeia inicia a operação sem precedentes da campanha de vacinação, num momento crucial em que o Sars-Cov 2 já matou quase 1 milhão e 800 mil pessoas e infetou mais de 80 milhões, em todo o mundo e numa altura em que uma nova variante do vírus começa a espalhar-se pelo continente.

A partir daqui e dependendo da disponibilidade das vacinas, cada país traça metas próprias: A França fixou um objetivo de 1 milhão de vacinas entre os mais idosos e mais vulneráveis até final de fevereiro.

"Arregacem as Mangas"

A Alemanha, que juntamente com a Hungria e a Eslováquia começou a vacinar um dia antes, prepara uma campanha de comunicação a sair nos próximos dias, com gente anónima e caras conhecidas, com o slogan: "Arregacem as Mangas", para apelar à vacinação.

No resto do mundo, são vários os países que já tinham começado a vacinar as populações. Israel que inicia o terceiro confinamento recomeça na próxima semana a vacinação, tenciona vacinar um quarto dos seus 9 milhões de habitantes no prazo de um mês.

Vacina da Astra Zeneca com 100% de proteção

A nova estirpe do vírus, surgida no Reino Unido, lançou uma nova sombra de inquietude, mas do lado da ciência continuam a surgir boas notícias. O grupo farmacêutico britânico, AstraZeneca, afirmou este domingo ter alcançado uma proteção de 100% contra as formas severas da Covid-19, com a vacina desenvolvida com a Universidade de Oxford. Esta vacina está a ser aguardada com grande entusiasmo já que, para além da segurança, é mais barata, e não necessita das mesmas condições de temperatura extrema da distribuída pela Pfizer/BioNTech.