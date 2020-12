Open de Indian Wells adiado

O Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos da América, e o Rio Open, no Brasil, ficam de fora do calendário para o primeiro trimestre da temporada de 2021 da Associação de Tenistas Profissionais, devido aos constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19.

De acordo com um comunicado da ATP, divulgado esta terça-feira, o Open de Indian Wells, na Califórnia, não será realizado nas suas datas habituais em março estando, por isso, a serem "avaliadas datas alternativas para que o torneio se possa realizar no final do ano."

No início de dezembro, a organização do Rio Open fazia um comunicado semelhante. A 8ª edição do torneio não está, para já cancelada. Prevê-se que possa ocorrer, ainda, no final de 2021.

Já o Open de Miami, está previsto decorrer entre 22 de março e 04 de abril.