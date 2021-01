México oferece asilo político a Julian Assange

Junto à embaixada britânica no México, veem-se fotografias de Julian Assange, ao lado de cartazes com a palavra "liberdade". As vozes de apoio, em espanhol, depois do governo mexicano oferecer asilo político ao fundador do WikiLeaks. O anúncio feito pelo próprio chefe de Estado, Andrés López Obrador.

"Perdoe o senhor Assange, amnistia e asilo no México. Vamos dar-lhe proteção. Faremos questão.", disse o presidente mexicano.

Esta segunda-feira, a justiça britânica recusou o pedido de extradição de Assange para os EUA, alegando medo de possível suicídio. Assange vai, por isso, continuar na prisão de alta segurança de Belmarsh , em Londres, onde está há mais de um ano e meio

O caso WikiLeaks surge em 2010, com a divulgação de perto de 700 mil documentos confidenciais, entre eles informações secretas sobre as ações militares dos EUA no Iraque e no Afeganistão, as quais revelavam atos de tortura, mortes de civis e outros abusos por parte das tropas norte americanas.

Os EUA acusam o denunciante de espionagem.