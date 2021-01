Bolsonaro: "O Brasil está quebrado"

Jair Bolsonaro diz que o Brasil está arruinado por causa da crise causada pela Covid-19 e voltou a culpar os media por espalharem o medo. Foi assim que justificou o recuo na promessa de novas baixas de impostos.

"O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse virus, potencializado pela mídia que temos. Essa mídia sem caráter", disse o presidente brasileiro a um grupo de apoiantes à porta do palácio presidencial em Brasília.

Isto numa altura em que acabam as ajudas à recuperação e o país está mais do que nunca afetado pelo vírus. É o segundo país no mundo mais atingido, depois dos Estados Unidos. O número de mortes diárias voltou a ultrapassar as mil e foi de 1171 esta terça-feira. A cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, decretou o estado de emergência por 180 dias, devido a um novo surto. Na cidade, com 2,2 milhões de habitantes, morreram já cerca de 3400 pessoas vitimadas pela Covid desde o início da pandemia.