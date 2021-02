Os apoios para a transformação digital das PME na União Europeia

A transformação ecológica e digital é uma prioridade para muitas empresas. A euronews visitou a BKI a maior produtora de café da Dinamarca que aposta na inovação para aumentar os lucros.

Para a empresa familiar dinamarquesa fundada em 1960, a inovação é uma questão de sobrevivência. A BKI orgulha-se de ter criado a embalagem de café mais ecológica do mercado.

“Somos a primeira empresa de café a produzir uma embalagem 100% reciclável e sem metal. Reduzimos a pegada ecológica em 25% e o uso de plástico em 15%. O que faz sentido tanto para o ambiente como para os negócios", sublinhou Ib Hauberg, gerente da fábrica dinamarquesa.

A automatização do processo fabril

Além de adotar tecnologia mais sustentável em termos ambientais, a BKI apostou na transformação digital da fábrica.

“Digitalizámos e automatizámos todo o processo fabril, principalmente na área de torrefação. Isso melhorou a produção da nossa fábrica, caso contrário já não estaríamos no mercado”, acrescentou o responsável.

Para melhorar a produção, a BKI recorreu a um centro de apoio europeu às pequena e médias empresas que visa criar as fábricas do futuro (European Advanced Manufacturing Support Centre).

A estratégia da UE para o setor industrial

O centro faz parte de uma estratégia industrial da União Europeia para favorecer a transição ecológica e digital.

"A Comissão Europeia procura identificar qual é a lógica empresarial para cada empresa ao nível da transição ecológica e da transição digital. Muitas empresas percebem a lógica empresarial da transição digital e tentamos acompanhar esse processo com ajudas ao nível do investimento, da estratégia, e da adaptação da legislação para favorecer essa transformação”, disse à euronews Kerstin Jorna, Diretora-Geral, da Direção Geral da Comissão Europeia para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME.

E acrescentou: “Percebemos as dificuldades que as empresas enfrentam e estamos a tentar ajudá-las, e, para isso, precisamos que elas trabalhem conosco, com uma visão do futuro, para imaginar os projetos a implementar e ajudá-las a obter investimento, para tornar as empresas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, mais digitais e mais acessíveis para os consumidores".

Um evento europeu dedicado à Indústria

A responsável da Comissão Europeia convida todos os empresários a participarem nos Dias da Indústria 2021, o principal evento dedicado à indústria na Europa.

“Não é só um evento, são mais de cem eventos. As empresas devem participar para conhecerem as experiências de outras empresas. E para terem uma melhor compreensão das oportunidades, em particular, permite-nos ter uma ideia do objetivo para o qual nos direcionamos. vale a pena estar presente e basta um clique”, concluiu Kerstin Jorna.

Factos úteis

Este ano, o evento Dias da Indústria é 100% digital devido à pandemia e concentra no tema das oportunidades para as empresas. O evento inclui debates, palestras, oportunidades para estabelecer contactos (networking), exposições digitais, podcasts e apresentações sobre as oportunidades criadas pela transição industrial.

