Irão considera conversações com a Agência Internacional de Energia Atómica "frutíferas"

"Conversações frutíferas" foi a expressão escolhida pelo Irão para qualificar a reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica. Rafael Grossi encontra-se em Teerão, com a missão de evitar que as autoridades iranianas limitem as inspeções às instalações nucleares.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, disse que as câmaras da Agência Internacional de Energia Atómica seriam desligadas apesar da visita de Grossi, para cumprir uma lei aprovada pelo parlamento. "Este não é um prazo para o mundo. Não é um ultimato. É uma questão interna entre o parlamento e o governo", salientou.

A visita de Grossi acontece num momento de alta tensão em torno do acordo nuclear de 2015, que o Irão assinou com o grupo dos 5+1. Por decisão do antecessor de Biden, os Estados Unidos retiraram-se do acordo em 2018. O atual presidente já exprimiu a vontade de regressar ao acordo.

Em dezembro, o parlamento iraniano aprovou uma lei que visa restringir o acesso dos inspetores da agência internacional a instalações não nucleares, incluindo instalações militares suspeitas de atividade nuclear, sob certas condições.