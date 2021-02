Europa quer acelerar a vacinação contra a Covid-19

Tamanho do texto

A Croácia declarou ter entrado numa fase de vacinação em massa contra a Covid-19. O país tem agora uma das menores taxas de novas infeções na Europa e parece determinado em manter em desempenho. O governo planeia vacinar 17 mil pessoas esta semana, só em Zagreb, mas o primeiro dia desta nova fase fica marcado pelas longas filas e pelas críticas da população à falta de organização.

Os médicos de família foram chamados a vacinar os pacientes que tutelam, mas não só Sanja Music Milanovic, mulher do presidente croata, também respondeu à chamada. Médica e epidemologista tem estado na linha da frente da campanha pela vacina. Sublinha que o que se sabe "sobre as vacinas, sem excepção, é que protegem as pessoas de precisarem das unidades de Cuidados intensivos ou de ventiladores".

Portugal prepara renovação do estado de emergência

Portugal prepara-se para entrar no 12.º estado de emergência, a partir de 2 de março. O Presidente da República começou já a receber os partidos e não dá sinais de que vai aliviar o confinamento. Os termos do próximo período de exceção devem ser debatidos quinta-feira no parlamento.

A Lisboa chegou esta terça-feira uma segunda equipa de médicos alemães. O recado não podia ser mais claro: os números estão a melhorar, mas há muito trabalho por fazer.

O avião que transportou a nova equipa médica alemã aterrou no aeroporto militar de Figo Maduro, e a equipa foi recebida pela secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro e pelo secretário de Estado da Saúde.

Em declarações aos jornalistas, Diogo Serras Lopes explicou que apesar da redução do número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nos últimos dias, a pressão sobre os hospitais mantém-se elevada.

Também Catarina Sarmento e Castro deixou uma mensagem de agradecimento às equipas alemãs, sublinhando o gesto de solidariedade.

“Esta é uma crise que a todos nos toca e Portugal, que tem ele mesmo grande tradição de solidariedade para com outros países, reconhece penhoradamente o esforço e o gesto destes militares alemães”, afirmou Catarina Sarmento e Castro.

A equipa que chegou hoje a Portugal vai substituir a que está há cerca de três semanas a apoiar o Hospital da Luz no combate à pandemia da covid-19 e que regressa à Alemanha na quinta-feira.

Esta segunda equipa vai estar em Portugal também durante três semanas, sendo depois substituída por uma terceira, confirmou o embaixador da Alemanha em Lisboa.

Vacina contra a Covid-19 obrigatória na Galiza

A Espanha saiu esta terça-feira da situação de “risco extremo” de Covid-19, na classificação oficial das autoridades de saúde nacionais. Um marco alcançado no dia em que o parlamento da Galiza aprovou uma lei geral de saúde que abre caminho a que se torne obrigatória a vacina na região. Uma lei aprovada apenas com maioria do partido popular que prevê multas entre mil e 60 mil euros para quem recuse vacinar-se sem justificação.