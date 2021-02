Nasa revela as primeiras imagens e sons de Marte

A NASA divulgou o vídeo da chegada a Marte do rover Perseverance. As imagens mostram o paraquedas laranja e branco a abrir-se e o pó vermelho a subir, enquanto os motores do foguete baixavam o rover para a superfície.

A partir do Laboratório de Propulsão, Al Chen, responsável pelos sistemas de Entrada, Descida e Aterragem (EDL na sigla em inglês) do projeto Marte 2020, comenta as imagens: "Vê-se tudo bem agora que os motores estão sob controlo, que o foguete do paraquedas laranja desapareceu. Por isso, aqui estamos a abrandar e a parar e a descer diretamente para o nosso eventual local de aterragem. Podemos ver como vamos abrandando aqui, os motores vão perdendo velocidade; podemos ver como os motores abrandaram, aumentaram e paramos aqui. E podemos vê-lo a começar a empurrar toda aquela poeira no chão, dos dois lados".

O rover Perseverance pousou na semana passada na Cratera de Jezero. Os vídeos foram espetaculares, e após o barulho das máquinas saídas da Terra, ouviram-se os primeiros sons de Marte.

O rover vai passar os próximos dois anos a explorar o delta seco do rio e a perfurar rochas que podem conter provas de vida de há 3 a 4 mil milhões de anos. As amostras só regressarão à Terra dentro de uma década.