Sismo na Grécia abala Balcãs

Um poderoso sismo com uma magnitude de pelo menos 6 na escala de Richter abalou o centro da Grécia e fez-se sentir na Albânia, na Macedónia do Norte, Kosovo e Montenegro. Apesar da intensidade do abalo, com epicentro verificado a 22 quilómetros de a noroeste de Larissa, há o registo de apenas uma pessoa ferida com gravidade, vítima da queda de escombros.

As autoridades anunciaram danos estruturais, em especial em casas e edifícios antigos. O tremor de terra aconteceu por volta do meio-dia e obrigou populações a correr para as ruas, em especial em Larissa e Tyrnavos, as povoações mais próximas do epicentro.