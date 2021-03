Eurodeputados adiam ratificação do acordo pós-Brexit

É nos portos da Irlanda do Norte que se materializam as dificuldades práticas do acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido para o pós-Brexit.

Mas é em Bruxelas e Londres que as controvérsias políticas se inflamam, tendo o Parlamento Europeu decidido, quinta-feira, adiar a fixação de uma data precisa para ratificar este acordo que está a funcionar de forma provisória.

Os eurodeputados fazem um compasso de espera depois da Comissão Europeia ter acusado o governo de Londres de medidas unilaterais que violam o Protocolo da Irlanda do Norte, o território britânico que permanece sob as regras do mercado único e onde se fazem os controlos alfandegários, desde janeiro.

“O Parlamento Europeu tem um longo histórico de desconfiança em relação à disponibilidade do governo do Reino Unido para efetivamente cumprir as suas obrigações. É claro que isto conduz a uma situação na qual não temos certeza se podemos, nestas condições, ratificar o acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Portanto, adiámos a decisão de definir uma data para a ratificação", explicou Bernd Lange, eurodeputado alemão do centro-esquerda que preside à comissão de comércio internacional, em entrevista à euronews.

Brexit is all about timing - Lord Frost's move to suspend obligations of the Northern Ireland protocol comes before the European Parliament has fully ratified the Brexit trade deal. And now they're threatening to withhold approval. https://t.co/SjIPXaExWH — Jack Parrock (@jackeparrock) March 4, 2021

Irlanda do Norte diz que há "danos reais"

Na Irlanda do Norte argumenta-se que a recente decisão de dar mais tempo aos operadores locais para se adaptarem (fim do período de carência adiado de abril para outubro) foi comunicada a Bruxelas e não constitui uma violação do tratado internacional assinado.

"Eu acredito no Estado de direito e, portanto, vamos usar todos os meios jurídicos e políticos para tentar fazer entender que isto não está a funcionar para a Irlanda do Norte, que está a causar danos reais. Fiquei muito desiludida com a reação do governo irlandês quando disse que não lhe incomoda que seja alargado o período de carência, mas depois disse que o governo do Reino Unido violou a lei internacional, o que não é de todo o caso", afirmou Arlene Foster, chefe do governo da Irlanda do Norte.

Havia rumores de que o Parlamento Europeu faria a ratificação a 25 de março, mas poderá agora passar para abril. O aval dos eurodeputados é essencial para que o tratado entre as partes entre em vigor de forma definitiva.