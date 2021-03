Protestos intensificam.se em Myanmar

Os protestos contra a junta militar que tomou o poder no golpe do dia 1 de fevereiro em Myanmar intensificaram-se, depois das mais recentes detenções de membros do partido da até há pouco tempo líder de facto do país, a Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. O partido confirmou que vários dirigentes foram detidos, durante a noite, em raides das forças de segurança.

Segundo as Nações Unidas, desde o golpe 54 pessoas foram mortas na repressão de manifestações no e mais de mil e 1700 pessoas foram detidas. Este domingo, houve protestos em várias zonas do país, como parte de uma greve geral de dois dias contra o golpe. Os media estatais, agora controlados pela junta militar, anunciaram que os funcionários públicos que continuassem a greve seriam despedidos.

O golpe do dia um de fevereiro trouxe a junta militar de regresso ao poder e pôs fim a seis anos de lenta progressão de Myanmar, antiga Birmânia, em direção a um regime democrático civil, depois de cinco décadas marcadas pela repressão dos militares neste país da Ásia.