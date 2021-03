32 mortos em acidente ferroviário no Egito

32 mortos e 66 feridos é balanço de um trágico acidente ferroviário no Egito.

Dois comboios colidiram, na sexta-feira, na província de Sohag, no sul do país, causando a viragem de três carruagens de passageiros.

Dezenas de veículos acorreram ao local do acidente. Os meios de comunicação locais exibiram vídeos da cena do acidente mostrando as carruagens viradas com passageiros presos no interior e rodeados de escombros. Algumas vítimas pareciam inconscientes, enquanto outras podiam ser vistas a sangrar. Os transeuntes transportavam corpos, deitando-os no chão perto do local do acidente.

O sistema ferroviário do Egito tem um historial de equipamento mal conservado e de má gestão. Os números oficiais mostram que, em 2017, ocorreram 1.793 acidentes ferroviários em todo o país.