Série documental denuncia crimes da colonização

A imagem dos descobrimentos e do expansionismo europeu que foi dada a conhecer à maior parte nas aulas de história é posta em causa numa nova série documental. O título não deixa margem para dúvidas sobre a perspetiva que escolhe: "Exterminate all the brutes" ("Exterminem todos os selvagens") é o nome do trabalho, em quatro episódios, de Raoul Peck, autor do multipremiado "I am not your negro".

"Há uma grande bagagem de história e conhecimento que nos foi contada de um ponto de vista eurocêntrico. Se esse ponto de vista falha o pecado original, que é o genocídio, como pode o resto estar correto?", diz o realizador.

Peck, originário do Haiti, não hesitou em colocar as experiências pessoais nesta série que pretende traçar a história de 600 anos de colonização e herança europeia: "Os crimes na origem da América não vão embora. Continuam. Não podemos contar uma história que começa com um crime e dizer que é um sonho. Há séculos que nos vendem esse sonho, mas há um outro: O tráfico de escravos, milhões de africanos deportados, milhões que morreram a caminho da América", acrescenta Peck.

A série é mais um contributo para um debate que se intensificou nos últimos anos e pode agora ser vista em vários países nas plataformas da HBO.