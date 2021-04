Grécia oferece nova rota turística dos antigos teatros do Épiro

Alguns dos teatros mais importantes da Grécia antiga encontram-se no Épiro, no noroeste da Grécia. Para além de Dodona, a maior parte deles ainda é desconhecida da maioria das pessoas. No entanto, um projeto europeu, com o apoio de empresas locais, quer torná-los novamente famosos, combinando visitas, gastronomia e cultura.

A região acolhe 5 teatros antigos. Alguns famosos, mas outros pouco conhecidos. É por isso que um projeto apoiado pela Europa visa não só renovar estes monumentos que datam da antiguidade, mas também ligá-los a uma nova rota turística.

O circuito inclui os locais de Dodona, Gitana, Amvrakia, Kassope e o teatro romano de Nikopolis. Este esforço tem sido apoiado e cofinanciado pela União Europeia, desde o início. A renovação dos monumentos foi um dos principais desafios para os cientistas. Assim como a perceção pública dos teatros antigos.

Estamos habituados a que os sítios arqueológicos sejam extensas ruínas que devem ser descobertas. No entanto, os teatros são construções que têm o significado de sociabilidade. Um teatro antigo pode ser utilizado para o ensino teatral, pode ser utilizado para o processo educativo. As pessoas encontram-se e interagem. O objectivo não é apenas ver, mas também utilizar. Este é o grande desafio. GEORGIOS SMYRIS ARQUITETO & ENGENHEIRO, UNIVERSIDADE DE IOANNINA

A região do Épiro uniu forças com a associação Diazoma para lançar este projeto intitulado "A Rota Cultural dos Antigos Teatros do Épiro". Percorre 5 sítios arqueológicos num circuito de 344 quilómetros, abrangendo 2.500 anos de história.

O projeto tem um orçamento de 24 milhões de euros - financiado a 80 % pela política de coesão da UE. O objetivo deste circuito é atrair visitantes gregos e estrangeiros interessados em arqueologia, história e artes. Mas não só.

Para apoiar o projeto, foi criado um cluster empresarial com a participação de hotéis, restaurantes, agências turísticas e produtores locais.

A rota cultural será bem sucedida quando o visitante provar e sentir a cultura, a cultura diária da região que está a visitar. O turista deve ter a oportunidade de provar o nosso excelente azeite, de obter algumas ervas que crescem muito em Épiro, ou mel. Numa frase: experimentar a calorosa e autêntica hospitalidade do Épiro. NIKOS KARABELAS COMISSÃO DE CONTROLO, ROTA CULTURAL DOS ANTIGOS TEATROS do Épiro

A região tem muitas histórias para contar. E os turistas que visitam os locais renovados também poderão ver a face moderna do Épiro. O castelo otomano de Ioannina e o museu da ourivesaria são um dos pontos turísticos a não perder.

O caminho cultural segue a tendência a nível europeu e internacional. Nos nossos dias, o visitante quer vir e experimentar um produto holístico. O visitante quer uma experiência completa e única. Os impressionantes teatros antigos do Épiro são o único começo. É uma viagem no tempo que finalmente o leva até ao encantador e multifacetado presente do Épiro. GEORGIA KITSAKI HISTORIADORA, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO do Épiro

Assim que a situação sanitária o permitir, a Região pretende lançar uma campanha publicitária para atrair turistas de países europeus, mas também de todo o mundo.