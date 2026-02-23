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Tempestades de neve obrigam a emitir alertas em vários estados da costa leste dos EUA

Outra tempestade de neve atinge o norte da costa leste dos EUA (Nova Iorque, 22 de fevereiro de 2026)
Outra tempestade de neve atinge o norte da costa leste dos EUA (Nova Iorque, 22 de fevereiro de 2026) Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Anna Flori
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Habitantes da cidade de Nova Iorque estão proibidos de viajar até à meia-noite desta segunda-feira e as escolas permanecem encerradas devido à forte queda de neve.

Poucas semanas depois de uma grande tempestade de neve ter varrido os Estados Unidos e devastado a costa leste, no domingo à noite foram registados novamente fortes nevões e granizo em vários estados da região.

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De acordo com os meteorologistas, muitas zonas poderão receber até 30-60 cm de neve num só dia, acompanhados de fortes tempestades de vento e inundações em alguns locais.

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O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, declarou estado de emergência, bem como Nova Iorque e Nova Jersey. O presidente da Câmara de Nova Iorque impôs uma proibição de viajar às 21h00 de domingo à noite, que se manterá em vigor até à meia-noite de segunda-feira. Zohran Mamdani afirmou que as escolas também estarão encerradas esta segunda-feira.

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O Serviço Nacional de Meteorologia prevê fortes tempestades de neve para segunda-feira em nove estados da costa leste dos Estados Unidos.

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