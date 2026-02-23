Vídeo. Turistas aproveitam neve em Nova Iorque antes do corte no trânsito

Em Nova Iorque, alguns turistas ainda circulavam por Times Square enquanto a neve e o vento começavam a intensificar-se.
O autarca Zohran Mamdani ordenou a suspensão da circulação na cidade, permitindo apenas deslocações de emergência. A proibição de veículos não essenciais vigora de domingo à noite até segunda-feira ao meio-dia, com limites semelhantes em Rhode Island e Nova Jérsia.
As escolas em Nova Iorque e Boston estão encerradas. Voos e comboios foram cancelados e as equipas de limpeza da neve mobilizadas. Os meteorologistas alertaram para a queda de até cerca de 60 centímetros de neve e para fraca visibilidade, enquanto milhões de pessoas permanecem em casa.