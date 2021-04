Irão anuncia nome de suspeito pelo ataque contra a central de Natanz

As autoridades iranianas anunciaram o nome do indivíduo suspeito de estar por detrás do ataque levado a cabo contra a central nuclear de Natanz no domingo passado.

A televisão estatal identificou o suspeito como tratando-se de Reza Karimi, de 43 anos de idade, originário da cidade de Kashan, situada próximo à central nuclear.

O ataque, que as autoridades atribuem a Israel, afetou as centrifugadoras da central que no sábado passado haviam iniciado o processo de purificação de uma pequena quantidade de urânio em violação do acordo nuclear estabelecido em 2015.

O processo de enriquecimento de urânio ocorreu depois de term sido iniciadas conversações em Viena com vista à recuperação do acordo de 2015.

A televisão estatal iraniana mostrou ainda imagens do que parecia tratar-se de um "alerta vermelho" da Interpol que contudo não consta da base de dados pública da agência.

De acordo com as autoridades iranianas estariam em curso esforços no sentido de repatriar o suspeito que teria abandonado o Irão antes do ataque.