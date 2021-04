Tecnologias alternativas em destaque no segundo dia da cimeira do clima

Tamanho do texto

A procura por tecnologias alternativas às dos combustíveis fósseis e que não libertem emissões de dióxido de carbono foi o tema do segundo e último dia da cimeira virtual do clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Estou muito animado com o apelo do presidente Putin ontem para que o mundo colabore na remoção avançada de dióxido de carbono. Os Estados Unidos esperam trabalhar com a Rússia e outros países nesse esforço. É uma grande promessa", destacou Biden.

A Dinamarca decidiu acabar com toda a produção dinamarquesa de petróleo e gás no Mar do Norte até 2050.

"Hoje, a Dinamarca tem mais empregos nas energias verdes do que nos combustíveis fósseis, e o setor privado está a bordo. Formámos parcerias climáticas com todas as áreas de negócio na Dinamarca. Toda a Dinamarca está agora unida para atingir a nossa meta de redução de 70% nas emissões em 2030", realçou Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca.

O multimilionário Bill Gates pediu novas tecnologias para combater as emissões com efeito de estufa, já que neste momento não há tecnologias mais baratas que as baseadas nos combustíveis fósseis.

Centenas de ativistas do movimento global Fridays for Future protestaram em Berlim contra o que designaram como uma cimeira de promessas vazias.