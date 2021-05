Liverpool realiza primeira festa sem uso de máscara nem distanciamento

Liverpool foi a cidade escolhida para o primeiro evento-teste do governo do Reino Unido a uma concentração de milhares de pessoas sem usar máscara nem manter distanciamento social enquanto se divertiam a dançar ao som de música eletrónica.

"The First Dance" ("A Primeira Dança") é um evento de dois dias que começou esta sexta-feira, conta com vários artistas, incluindo o DJ alemão Sven Väth como cabeça de cartaz, e cerca de 3.000 pessoas na plateia sem quaisquer restrições anticovid.

Thank you Liverpool!❤️ THE FIRST DANCE IN UK 🇬🇧 as part of the NHS “Event Research Programme” was unreal, beautiful ,... Posted by Sven Väth on Saturday, May 1, 2021

O objetivo deste "Programa de Estudo de Eventos" (ERP, na sigla inglesa) é perceber perceber a melhor forma de relançar toda a indústria do espetáculo e da vida noturna já este verão, incluindo a ventilação dos espaços, os protocolos de entradas nos eventos e a forma como o distanciamento social pode ser implementado em diversos tipos de eventos

Depois de outros testes já efetuados no futebol (meia final da Taça de Inglaterra e final da Taça da Liga), no mundial de Snooker e num evento empresarial, todos com o público sentado, esta "rave" em Liverpool é o primeiro evento musical onde o público está de pé e sem quaisquer limitações de distanciamento social.

"Parece muito estranho estar rodeado de tanta gente sem sequer usar máscara nem manter distanciamento social, mas, honestamente, é maravilhoso", resumiu um dos voluntários.

Uma jovem que também aceitou partilhar o que sentiu nesta experiência admitiu ter sido "surreal" porque o facto de ter estado tanto tempo afastada destes ambientes deixou-a um pouco dividida nas emoções, mas no final aprovou. "É muito bom poder sair de novo", concluiu.

O ERP do governo britânico foi anunciado em março e vai decorrer até 15 de maio, culminando com a final da Taça de Inglaterra, em Wembley, um dos maiores acontecimentos do futebol inglês e na qual deverão poder estar 21 mil adeptos sentados.

Antes haverá ainda a cerimónia dos "BRIT Awards", a 11 de maio, em Londres, com 4 mil pessoas sentadas.

Este fim de semana, no entanto, é quando acontecem os eventos mais esperados como o "Festival Republic", já este domingo, e a segunda noite do "First Dance", tendo o produtor Fatboy Slim como cabeça de cartaz.

Ambos os eventos decorrem em Liverpool e sem quaisquer obrigatoriedade de uso de máscara nem distanciamento social, apenas de um teste anticovid negativo feito no dia.