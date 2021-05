Alemanha recebe materiais tóxicos do porto de Beirute

Os materiais tóxicos e altamente inflamáveis que se encontravam há anos no porto de Beirute já começaram a desaparecer. A limpeza está a cargo de uma empresa alemã, que enviou este fim de semana 59 contentores de materiais perigosos para serem destruídos na Alemanha. O restante será destruído no local de forma segura e amiga do ambiente.

De acordo com o Embaixador alemão no Líbano, este foi apenas o primeiro passo para a limpeza do porto e ainda há muito trabalho pela frente. Andreas Kindl disse esperar uma cooperação total entre o futuro governo do país e a comunidade internacional para poderem seguir em frente rapidamente.

O porto do Beirute ficou destruído a 4 de agosto do ano passado na sequência de uma explosão gigantesca, causada por mais de 2500 toneladas de nitrato de amónio armazenadas indevidamente. Mais de duas centenas de pessoas perderam a vida.