Acompanhe em direto a sessão solene da língua portuguesa na CPLP

Estamos a acompanhar a sessão solene do Dia Mundial da Língua Portuguesa promovida pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

As comemorações do 5 de maio - Dia Mundial da Língua Portuguesa e Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP inclui um Ciclo de Debates sob o tema "Promoção e Difusão da Língua Portuguesa: Estratégias Globais e Políticas Nacionais".

O Ciclo conta com quatro sessões, realizadas entre os meses de abril e maio, em formatos presencial e online, com a apresentação de painéis e discussão em mesas-redondas, nos quais participam Representantes dos Estados-Membros, dos Observadores Associados e Consultivos da CPLP e outras instituições da sociedade civil.

Neste 5 de maio de 2021, além do painel de debate, realiza-se uma sessão solene com as intervenções do Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Francisco Ribeiro Telles; do Embaixador Eurico Monteiro, em representação da Presidência cabo-verdiana em exercício da CPLP; a entrega do Prémio Fernão Mendes Pinto e do Prémio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA); e um momento musical, pelo cantor angolano Paulo Flores.

Na 40.ª sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 25 de novembro de 2019, o 5 de maio foi reconhecido como Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O 5 de maio foi instituído como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, decorrida a 20 de julho de 2009.

PROGRAMA

5 de maio de 2021 - 10H00

Sessão Solene

- Francisco Ribeiro Telles, Secretário Executivo da CPLP

- Sónia Martins, Presidência cabo-verdiana em exercício da CPLP

- Entrega do Prémio Fernão Mendes Pinto (intervenção da AULP e do galardoado)

- Prémio Literário da UCCLA (intervenção da UCCLA e do galardoado)

- Momento de música, com o cantor angolano Paulo Flores

Painel 3 - «Português, língua de cultura, ciência e inovação»

- António Sampaio da Nóvoa, Embaixador de Portugal junto da UNESCO

- Amélia Dalomba, escritora angolana

- Marco Lucchesi, Presidente da Academia Brasileira de Letras

- José Luís Hopffer Almada, jurista, poeta e ensaísta cabo-verdiano

- Sheila Khan, Profª Universitária/investigadora moçambicana

- João Ima-Panzo, Diretor de Ação Cultural e Língua Portuguesa, Moderador