Benjamin Netanyahu não consegue formar governo após várias tentativas

O Primeiro Ministro de Israel não conseguiu formar governo dentro do prazo.Após várias tentativas, discussões e rumores contraditórios, Benjamin Netanyahu não conseguiu reunir uma maioria de 61 deputados para formar um governo com o bloco de direita.

Este fracasso levanta questões sobre o futuro político so seu partido Likud - que pode vir a sentar-se na oposição, pela primeira vez em 12 anos.

Netanyahu tinha recebido uma janela de quatro semanas do Presidente de Israel - que está pronto para uma nova ronda de consulta com os 13 partidos com assentos no parlamento. Reuven Rivlin quer para avançar no processo de formação de uma nova coligação. O primeiro político a ser recebido na manhã desta quarta-feira foi o líder da oposição Yaïr Lapid. O presidente do país reúne-se também com Naftali Bennett, líder do partido "Yamina", que se recusou a dar apoio a Netanyahu.

Se tudo falhar, os israelitas serão obrigados a regressar às urnas para novas eleições parlamentares neste outono - pela quinta vez em pouco mais de dois anos.