Empréstimo ao Montenegro. A armadilha da dívida chinesa em que a Europa se vê enredada

O Montenegro está a construir a primeira autoestrada do país, uma infraestrutura rodeada em controvérsia por ser uma das mais caras do mundo, mas não só. O pequeno país dos Balcãs Ocidentais planeia ter a sua paisagem de montanha rasgada por 40 pontes e 90 túneis construídos com financiamento chinês. Mergulhado numa crise de dívida aprofundada pela pandemia, o Montenegro vira-se agora para a União Europeia para conseguir pagar o empréstimo contraído com a China.

Foi Milo Đukanović, atual presidente do país, quem, em 2014, enquanto primeiro-ministro, lançou a autoestrada.

Estudos de viabilidade franceses e americanos assinalaram os riscos de um projeto desta dimensão e o Banco Europeu de Investimento recusou-se a financiá-lo.

Mas a China interveio e ofereceu um empréstimo de mil milhões de dólares para a primeira fase.

Hoje, depois de a pandemia ter esmagado a economia nacional, dependente do turismo, o Montenegro não faz ideia de como vai financiar o que ainda falta construir.

Um caminho sem fim à vista

O projeto para a autoestrada prevê ligar o porto de Bar, no sul, à fronteira com a Sérvia, no norte.

A conclusão da primeira fase, cujo pagamento deverá ser feito até julho deste ano, estava prevista para 2020, mas ainda não foi concretizada.

Primeira fase da construção (a vermelho) ainda está por concluir UNREPORTED EUROPE/EURONEWS

Aos 800 milhões de euros já gastos, juntam-se agora mais 100 milhões de euros para as ligações de água e eletricidade, bem como um desvio para ligar a autoestrada à capital, adendas essenciais omitidas no projeto de origem.

Com a nova autoestrada, logo surgiram as promessas políticas de milhares de empregos. Mas, em Smokovac, elas nunca chegaram a tornar-se realidade. Da China, além do financiamento, vieram também os trabalhadores.

No local – fala-se – encontram-se ainda trabalhadores ilegais de países vizinhos, sem contratos, nem contribuições para a segurança social.

Bojan Rajković reside na localidade com a família. Camionista de profissão, não conseguiu emprego quando as obras para a autoestrada na região começaram. Hoje, mostra pouca fé na forma como o projeto está a ser conduzido.

"Eu preferia que tivessem escolhido a Europa para este empréstimo. Se a Europa o fizesse, não poderiam fazer as coisas desta forma, sem regras, como no mercado, ou no bazar, sem papéis. apenas palavras. Isto acontece, porque eles trabalharam com chineses e croatas. Se a Europa estivesse aqui, havia mais controlo e a construção já estava feita. Dez por cento já roubaram, ou seja 100 milhões de euros, que é quanto precisam agora, para completar apenas esta primeira parte".

Contactada pela Euronews, diretamente e através da embaixada chinesa, a empresa estatal responsável pelo estaleiro de construção, a China Road and Bridge Corporation (CRBC), recusou-se a prestar qualquer declaração sobre o assunto.

Subempreiteiros contratados por ajuste direto

O Montenegro tem a reputação de ser um dos países mais corruptos da região. Na estrada em direção à sede da companhia chinesa, são visíveis graffitis com as inscrições "Milo, és um ladrão", numa referência a alegadas ligações entre o presidente Milo Dukanović e subempreiteiros locais.

Na estrada, um grafitti tem escrito "Milo, és um ladrão" UNREPORTED EUROPE/EURONEWS

O caso é conhecido da Mans, uma Organização Não-Governamental (ONG) anticorrupção cofinanciada pela União Europeia.

De acordo com a ONG, do montante emprestado, 400 milhões foram canalizados por ajuste direto para subempreiteiros.

"Não houve um concurso público para os subempreiteiros. A maior parte do projeto foi declarada como segredo de Estado. Todos os benefícios que a CRBC aqui recebe, como não pagar IVA, ou nenhum imposto sobre o trabalho, ou taxas alfandegárias sobre os bens importados, também foram aplicados aos subempreiteiros, sem qualquer controlo. Houve uma enorme oportunidade para a corrupção e uma enorme oportunidade para o abuso dos benefícios", afirma Dejan Milovac, investigador da ONG.

Cansados da corrupção, no ano passado, os eleitores do Montenegro mudaram o governo. Dritan Abazović, atual vice-primeiro-ministro e conhecido pela luta pela transparência, uma condição essencial para a adesão do país à União Europeia, considera que "tudo o que aconteceu em torno deste projeto foi muito pouco transparente".

Para o governo montenegrino, a intervenção de Bruxelas é essencial para resolver o impasse do país em relação ao projeto do anterior executivo com a China. Com duas fases ainda por começar e o prazo para o pagamento da primeira a chegar ao limite, Abazović diz-se "mais que certo de que vamos encontrar alguma solução com instituições europeias para o financiamento das outras duas partes".

A União Europeia já se mostrou disponível para apoiar o Montenegro através do Plano Económico e de Investimento para os Balcãs Ocidentais, no entanto, recusa-se a ajudar a pagar o empréstimo contraído com a China, um montante equivalente a cerca de um quarto da dívida global do país.

A influência da China nos Balcãs Ocidentais

As contrapartidas do contrato de empréstimo com a China suscitam alguns receios e muitas dúvidas.

Entre os termos acordados, há uma cláusula que obriga o Montenegro a renunciar a partes do território, em caso de problemas financeiros. O procedimento de arbitragem teria lugar na China, seguindo as regras chinesas.

O investimento nos Balcãs permitirá à China consolidar uma nova Rota das Sedas UNREPORTED EUROPE/EURONEWS

A obtenção de uma concessão portuária a longo prazo vai ao encontro da iniciativa “uma faixa, uma rota”, a nova rota das sedas com a qual a China pretende abrir as portas da Europa ao mercado do leste asiático.

Na esperança de uma retoma económica, as autoridades portuárias do Montenegro planeiam dois novos terminais, De acordo com o vice-diretor executivo do Porto de Bar, Deda Đelović, "principal objetivo, do ponto de vista comercial, para os próximos dez anos, é conseguir um porto de importância regional, no sentido de ter mais carga, mais atividades industriais e comerciais",

A ameaça ambiental

O projeto para a autoestrada põe em perigo o futuro do vale do rio Tara, um dos últimos rios selvagens da região - e protegido, pelo menos no papel, por leis e convenções nacionais e internacionais.

Futuro ambiental do vale do rio Tara está ameaçado UNREPORTED EUROPE/EURONEWS

Nataša Kovačević monitoriza o rio com ferramentas hidrológicas. O resultado é um desastre. Numa escala de um a cinco, este troço passou da melhor para a pior classificação.

Os sedimentos do estaleiro de construção estão a cair na água, impedindo o peixe de desovar.

"Devastámos a parte mais importante do rio Tara. Tornámo-la inacessível para os peixes e agora eles não vão vir aqui nos próximos 20 anos, ou mesmo mais; alguns deles nunca mais vão voltar", lamenta Nataša Kovačević, ambientalista da associação "Green Home".

Ao longo do projeto, a CRBC e as autoridades do Montenegro ignoraram normas da União Europeia. Os escombros da construção mudaram o vale, com forte impacto no leito do rio Tara. Nataša Kovačević não esconde a indignação com as autoridades nacionais e internacionais.

"Isto é incrível, porque diz aqui que o rio Tara é protegido pela UNESCO e que é proibido o cascalho do solo e da areia e que é proibido o aterro do material do solo e flysch, que é exatamente tudo o que encontramos aqui. Diz aqui: 'por favor, mantenha esta área limpa'. Isto é simplesmente inacreditável".