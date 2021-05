Independentistas reconquistam poder e avançam para referendo

Uma batalha no horizonte entre Edimburgo e Londres pela independência da Escócia. O Partido Nacional Escocês da primeira-ministra Nicola Sturgeon venceu pela quarta vez consecutiva as eleições legislativas no país ao conquistar 64 dos 129 assentos no parlamento. O processo de referendo à independência começou.

"De forma alguma pode, um referendo, ser descrito como mera exigência minha ou do Partido. É um compromisso assumido perante o povo por uma clara maioria dos deputados que foram eleitos para o nosso parlamento. É a vontade do país. E dado esse resultado, não há simplesmente qualquer justificação democrática para Boris Johnson, ou qualquer outra pessoa, para tentar bloquear o direito do povo da Escócia a escolher o nosso próprio futuro", declarou Nicola Sturgeon.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, tem autoridade para impedir uma consulta popular sobre o assunto e no jornal Daily Telegraph, Johnson já tinha referido que um referendo no contexto da pandemia seria irresponsável e que o assunto ficou definido no referendo de 2014.