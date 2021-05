Israel intensifica ataques mas nega ofensiva terrestre

O exército israelita negou que estivesse em curso uma ofensiva terrestre contra a Faixa de Gaza mas nem por isso deixa de mobilizar as tropas para a fronteira. A madrugada de sexta-feira ficou marcada pela maior operação militar israelita desde a eclosão do mais recente conflito, na segunda-feira, com força aérea e exército a atacarem alvos estratégicos que dizem pertencer ao Hamas. Ainda assim, fizeram questão de sublinhar que não entraram em território inimigo.

As forças palestinianas ameaçaram dar uma "dura lição" a Israel em caso de ofensiva terrestre, acrescentando que seria "uma boa oportunidade para aumentar o número de mortes e prisioneiros entre os inimigos", mas por enquanto têm-se limitado ao lançamento de "rockets".

O conflito entre israelitas e palestinianos é histórico mas desde 2014 que as hostilidades não atingiam estes níveis de violência. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já avisou que a operação militar contra as forças palestinianas irá durar o tempo que for necessário e de acordo com a Efe, Israel rejeitou "todas as iniciativas" para uma trégua entre as duas partes.