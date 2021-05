Estádios espanhóis reabrem as portas

Em Espanha, depois de mais de um ano a verem os jogos pela televisão, os adeptos de futebol podem regressar aos estádios. Apesar das restrições, que só permitem 30% da ocupaçã e de um máximo de 5 mil pessoas nas bancadas, o ambiente traz muitas recordações aos fãs.

A Euronews acompanhou Mari Angeles Chelet e Paco Senet, dois adeptos do Valencia que conseguiram um bilhete para ver uma partida no Mestalla, um dos poucos estádios que permitem a entrada do público antes do fim do campeonato, na próxima semana.

Mari Angeles não esconde a emoção e o nervosismo depois de 401 dias sem puder entrar no estádio. Paco fala em um “suplício” e diz que prefere ver um jogo mau no Mestalla do que uma boa partida em casa.

Apenas a região de Valência e as Ilhas Baleares preencheram os critérios para acolher o público em locais desportivos. O país ainda luta contra as elevadas taxas de transmissão de covid-19 e para entrar nos estádios é preciso distanciamento social, controlar a temperatura e usar máscaras com proteção mais elevada.

Tem sido um ano dramático tanto para os adeptos como para os clubes de futebol. Espanha espera alcançar a imunidade de grupo em meados de agosto. Depois, os clubes esperam voltar a ter os estádios cheios de adeptos.