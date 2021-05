Bitcoin em queda livre

Não se pode dizer que seja um investimento estável mas também não há um dia monótono para quem investiu na bitcoin. Esta quarta-feira a cotação da criptomoeda deu mais uma volta de montanha russa, caindo perto de 30%. Na origem da queda está a nova legislação chinesa, que impede as instituições bancárias de usar criptomoedas para efetuar pagamentos.

Pequim justifica-se com as alterações bruscas na cotação do dinheiro virtual, que colocam em causa a ordem económica e financeira. A bitcoin acaba por ser o exemplo perfeito. Esta quarta-feira chegou a ser negociada a 30 mil dólares, o valor mais baixo em três meses.

A queda começou a semana passada depois de a Tesla ter feito marcha atrás na intenção de aceitar a moeda virtual como forma de pagamento. No entanto um tweet do administrador Elon Musk, esta quarta-feira, evitou que a queda fosse mais brusca, com a bitcoin a recuperar parte do terreno perdido no fim do dia.

A mensagem enigmática traduz-se facilmente pela expressão "diamond hands" (mãos de diamante), gíria da internet para indicar a manutenção de uma posição forte perante grandes oscilações financeiras. No caso da Tesla, significaria que o seu administrador não tem intenções de vender os bitcoins na sua posse.

Tinha sido precisamente o investimento de 1 500 milhões de dólares em bitcoins por parte da empresa norte-americana a dar origem ao disparo na cotação da moeda virtual, que chegou a estar valorizada em 65 mil dólares.