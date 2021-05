Atlético de Madrid vence Liga espanhola de futebol

Os adeptos festejaram a vitória do Atlético, nas ruas de Madrid. O clube conquistou o primeiro título no campeonato espanhol desde 2014, depois de uma vitória por 2-1 sobre o Valladolid. Milhares de pessoas celebraram a conquista da equipa, desconsiderando as medidas de segurança.

Uma vitória com um sabor especial para o clube. Com este 11º título, o Atlético pôs fim a um domínio de sete anos do Barcelona e do Real Madrid. Desde 2014, o Barcelona tinha ganho a liga quatro vezes e o Real duas vezes - incluindo na época passada.