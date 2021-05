Villarreal conquista Liga Europa

O Villareal conquistou a Liga Europa depois de vencer o Manchester United, numa longa série de penáltis. Na partida disputada em Gdansk, na Polónia, as duas equipas terminaram empatadas a uma bola no final do tempo regulamentar. Os espanhóis foram os primeiros a marca, à passagem do minuto 29, por intermédio do avançado espanhol Gerard Moreno. Os ingleses reagiram na segunda parte e chegaram à igualdade com um golo do uruguaio Edinson Cavani

No prolongamento o marcador não se alterou. Nos penaltis, foram marcados, pelas duas formações, 20 tentos até que a decisão ficou nos pés dos guarda-redes. Geronimo Rulli marcou e De Gea cedeu à pressão e falhou, dando o título ao Villareal.

Bruno Fernandes acabou por sair do campo em lágrimas e mantém-se sem títulos com a camisola dos red devils.

O Villarreal vence uma competição europeia pela primeira vez na história do clube e garante também presença na Liga dos Campeões da próxima temporada.