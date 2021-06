Normandia celebra 'Dia D'

A Normandia, no norte de França, inaugura este domingo, um memorial em Ver-sur-Mer, por altura do 77º aniversário do célebre Dia D, que consistiu no desembarque das forças aliadas, durante a II Guerra Mundial.

O monumento presta homenagem aos mais de 22.000 soldados que perderam a vida sob o comando britânico, em 1944, na Normandia, nesta operação fulcral para libertar a Europa do jugo da Alemanha nazi.

Devido à Covid-19, os veteranos não poderão estar presentes, no entanto, na sexta-feira, o veterano norte-americano, Charles Shay, pôde assistir às celebrações na pequena localidade de Carentan.

Shay, que vive agora em França, afirma que os franceses recordam estes homens, "mantêm-nos nos corações pois lembram-se do que fizeram por eles." O veterano acredita que "o povo francês nunca esquecerá".

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, a maioria dos eventos públicos foi cancelada.

No entanto, alguns franceses, entusiastas da história da Segunda Guerra Mundial, reuniram-se num campo em Colleville-Montgomery, conduzindo jipes restaurados e vestidos com uniformes antigos. Os participantes quiseram manter viva as celebrações pois sentem a falta do convívio e de poderem prestar, livremente, homenagem aos veteranos.

Para este domingo estão previstas algumas cerimónias solenes, com a presença de dignitários e apenas de alguns convidados.