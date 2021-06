Comissão Europeia aprova plano de recuperação grego

A Comissão Europeia aprovou o Plano de Recuperação e Resiliência grego no valor de 30,5 mil milhões de euros. Graças ao pacote de recuperação aprovado pelos líderes europeus no ano passado, a Grécia vai receber 1,82 mil milhões de euros em subsídios e 13 mil milhões em empréstimos nos próximos anos,

"Estamos a remodelar o nosso continente para as próximas décadas. Estamos a digitalizar as nossas economias como nunca fizemos antes. Estamos a tornar o Acordo Verde Europeu uma realidade e a equipar as nossas sociedades para serem mais fortes e resilientes. O nosso plano vale 800 mil milhões de euros a preços de hoje. É o maior pacote de recuperação na Europa desde o Plano Marshal e é a recuperação de que a Europa precisa agora e no futuro.

A União avança com a primeira emissão de dívida comum a favor dos seus Estados-Membros. Hoje, um tabu do passado converte-se numa etapa do presente e do futuro. A Grécia está entre os países que beneficiam dela. É elegível para cerca de 31 mil milhões de euros.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, realçou que o plano de recuperação grego abrange 175 projetos de investimento, focados sobretudo na transição para uma economia mais verde e na digitalização, incluindo o aumento da internet de alta velocidade.