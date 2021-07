PSG oficializa contratação de Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain oficializou, esta quinta-feira, a contratação do central espanhol Sergio Ramos de 35 anos. O ex-jogador do Real Madrid assinou por duas temporadas com o PSG. Na última época, por causa de problemas físicos, o defesa fez apenas 21 jogos pelos merengues. Em junho, Ramos despediu-se emocionado do clube onde chegou em 2005.

Ao serviço do clube madrileno, o central conquistou vários títulos. Entre eles, quatro Ligas dos Campeões e cinco campeonatos espanhóis.

É o jogador europeu com mais internacionalizações pela sua seleção, com 180. Com a camisola espanhola ganhou um Campeonato do Mundo e dois Campeonatos da Europa.