O elenco do filme "The French Dispatch" foi a sensação da passadeira vermelha do Festival de Cannes.

A película do cineasta norte-americano Wes Anderson deveria abrir o festival no ano passado, que foi cancelado devido à pandemia da Covid-19.

Em 2021, "The French Dispatch" é um dos filmes na corrida pela Palma de Ouro.

O filme conta com as participações de dois dos atores favoritos do realizador, Tilda Swinton e Bill Murray.

No entanto, neste "The French Dispatch" brilham, também, os atores Owen Wilson, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Benicio del Toro, a atriz francesa Léa Seydoux, entre outros.

O filme foi rodado no sudeste de França. A história passa-se em meados do século XX e é, de acordo com a sinopse, um compêndio de contos publicados numa revista norte-americana.