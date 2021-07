Primeiro voo tripulado da Blue Origin com Jeff Bezos a bordo

Missão cumprida. A New Shepard, da Blue Origin, levou Jeff Bezos até ao espaço com sucesso. O fundador da empresa viajou ao lado do irmão Mark Bezos, da ex-instrutora de voo Wally Funk e de Oliver Daemen - um estudante de física de 18 anos - que se transformou na pessoa mais jovem a fazer uma viagem deste tipo.

A viagem demorou, aproximadamente, 11 minutos. Como a cápsula não era pilotada foi impulsionada por um módulo autónomo e reentrou na atmosfera com a ajuda de 3 paraquedas. Antes do voo oficial, A Blue Origin realizou 15 testes sem tripulação.

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e fundador da Amazon, é agora o segunda pessoa a ter concluído uma viagem turística até ao espaço. O primeiro foi Richard Branson. O britânico partiu num voo pilotado na aeronave VSS Unity, da Virgin Galactic.

A descolagem teve lugar numa zona remota, no Texas. Bezos chegou bem a terra voltado para o novo negócio da exploração espacial. Nas proximidades do local do pouso, a equipa assinalou o sucesso da viagem com champanhe.