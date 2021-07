Campeonato "Futebol pela Amizade" une milhares de crianças de todo o mundo

Dos campos de futebol à interação online, o programa internacional infantil "Futebol pela Amizade" deu a milhares de crianças de todo o mundo a oportunidade de se aproximarem e partilharem as suas experiências.

O objetivo deste projeto, organizado pela Gazprom, é unir as gerações mais jovens e promover os valores humanos essenciais, ao mesmo tempo que sensibiliza para temas importantes como a igualdade de género no desporto e o bem-estar do nosso planeta.

A nona temporada do programa começou com um desafio online chamado "Pequenos passos para salvar o planeta". Este desafio viu jovens participantes de mais de 200 países apresentarem as suas contribuições para a proteção ambiental através de pequenos vídeos.

Neste momento, nesta situação atual, penso que nos estamos a aperceber do grande impacto que estamos a causar no ambiente e de quanto o ambiente é uma grande parte deste mundo e da humanidade em geral. Penso que, em criança, as pessoas pensam que as crianças são muito pequenas e que não podem fazer nada, mas queria provar que estavam todos errados. Apesar de não ser um grande passo, penso que os pequenos passos neste mundo são importantes porque fazem uma grande diferença e eu queria mostrar aos outros o que faço pelo ambiente - assim como aprender com eles. KINLEY DEKI YANGZOM Participante - FUTEBOL PELA AMIZADE

A poluição, o desperdício de água e a utilização de transportes públicos são alguns dos muitos temas em discussão quando crianças dos quatro cantos do globo se unem para aumentar a consciência ambiental. Alguns até tornaram as casas mais amigas do ambiente, com a ajuda dos pais.

"Bem, agora temos fertilizante orgânico lá fora. Estamos a tentar utilizar recipientes reutilizáveis em vez de sacos de plástico. Temos aquecimento geotérmico, para aproveitarmos o calor do solo que aquece a casa, sem necessidade de mais nada. Fazemos a nossa reciclagem e temos muita sorte em ter um jardim assim tão grande, onde cultivamos o nossos próprios alhos e temos macieiras. É realmente importante porque podemos ajudar a inverter a situação agora e nós somos a próxima geração." MIRIAM SHEAHAN Participante - "Futebol pela Amizade"

Todos os anos, as crianças que participam no Campeonato "Futebol pela Amizade" batizam as suas equipas com o nome de espécies animais em risco de extinção.

Equipas como os "rinocerontes brancos" ou os "crocodilos chineses" participaram no torneio online deste ano. Foi a equipa Argali que se sagrou campeã, mas cada participante saiu um vencedor à medida que aumentava a sensibilização para as espécies ameaçadas de extinção enquanto o "Futebol pela Amizade" recebia mais um título - um recorde do Guinness pelo maior número de utilizadores num estádio virtual.

O programa já tinha dois recordes mundiais: um para o maior número de nacionalidades numa sessão de treino e um segundo para o maior número de utilizadores numa sessão de futebol. E, segundo o embaixador "Futebol pela Amizade", Rich Williams, podem seguir-se muitos mais.

Com o apoio de grandes organizações desportivas como a UEFA, FIFA e o Comité Olímpico Internacional, o Campeonato "Futebol pela Amizade" uniu mais de 16 mil participantes de 211 países e regiões. O projeto, que foi lançado em 2013, espera que a sua mensagem de paz e igualdade chegue a muitos mais adeptos nos próximos anos.