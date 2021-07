Se a covid-19 já faz parte do nosso dia-a-dia, o passe sanitário segue o mesmo caminho e em França, quem quiser visitar as principais atrações turísticas já é obrigado a apresentar o certificado digital. A medida faz parte de uma campanha para travar o que o governo francês classifica de "subida estratosférica" nas infeções com a variante Delta e para ninguém ser apanhado desprevenido, sempre há a possibilidade de realizar testes rápidos no local.

A obrigatoriedade de apresentar um passe sanitário estende-se a várias atividades do quotidiano e o objetivo é promover a vacinação em França.

Na Dinamarca, a imunização da população também é uma prioridade e as grávidas passam a fazer parte da lista. As autoridades de saúde recomendam a vacina contra a covid-19 a mulheres que já tenham passado o primeiro trimestre da gravidez.

Na Grécia, as medidas para promover a vacinação não são necessariamente bem recebidas pela população e milhares de pessoas saíram para a rua para se manifestarem contra a proposta do governo para tornarem a vacina para a covid-19 obrigatória para todos os trabalhadores do setor da saúde.