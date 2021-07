Dia de feitos históricos nos Jogos Olímpicos

Dia de surpresas nos jogos olímpicos. Elaine Thompson-Herah quase bateu o recorde olímpico nos 100 metros femininos e tornou-se na segunda mulher mais rápida da história da competição. Um feito que acontece no dia em que o pódio foi, totalmente, jamaicano. Shelly-Ann Fraser-Pryce arrebatou a medalha de prata. Shericka Jackson a de bronze.

Quem também se superou foi França no judo, na categoria equipas mistas. Os gauleses venceram, por 4 a 1, a equipa anfitriã. O Japão foi batido em casa numa arte marcial que nasceu em terras nipónicas. Segundo lugar para os japoneses, terceiros foram os alemães e Israelitas.

Já o turco Mete Gazoz conquistou a medalha de ouro na prova individual de tiro com arco ao vencer quatro combates. A Turquia conquista a sua primeira medalha olímpica na modalidade. O italiano Mauro Nespoli foi segundo. O japonês Furukawa Takaharu terceiro. Takaharu que tinha conquistado também o bronze por equipas.

A Suécia conquistou o primeiro título olímpico de sempre no lançamento do disco. Daniel Stahl sagrou-se campeão da modalidade. Foram as duas primeiras medalhas suecas, na modalidade masculina, desde que Ricky Bruch foi bronze nos Jogos de Munique, em 1972. O segundo posto foi para outro sueco, Simon Pettersson. O austríaco Lukas Weisshaidinger completou o pódio.

No feminino as atletas que representavam, na competição feminina de sabre por equipas, o Comité Olímpico Russo saíram de medalha de ouro ao peito ao vencerem as francesas por 45-42. O bronze coube à Coreia do Sul que bateu Itália.

Entre os países de expressão portuguesa o Brasil soma 15 medalhas e ocupa a 21 posição do ranking. Portugal mantém o último lugar entre os medalhados, ao lado de outros países, com o bronze conquistado por Jorge Fonseca no judo.