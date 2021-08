Museu da Língua Portuguesa em São Paulo renasce das cinzas

O Brasil reabre as portas do património linguístico. As portas do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo - que renasce das cinzas. O museu foi reinaugurado depois de quase seis anos fechado, devido a um incêndio que destruiu grande parte do edifício e do património cultural. O evento contou com a presença de figuras de proa, entre elas o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que discursou durante a inauguração, o ministro da Cultura de Angola ou o presidente de Cabo Verde. O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o grande ausente.

O Museu da Língua da Portuguesa, a casa de toda gente, está de volta!



Programe-se para visitar!



Reserve seu ingresso em: https://t.co/Zt4cD8cojjpic.twitter.com/RYzS93LdYu — Museu da Língua Portuguesa (@MuseudaLingua) July 31, 2021

A cerimónia deste sábado foi exclusivamente dedicada a convidados, mas este dia 1 de agosto marca a abertura oficial ao público. O governador do estado de São Paulo, João Doria, também compareceu. O museu regressa ampliado, com mais recursos e tecnologia. A instituição cultural recebeu a Ordem de Camões, concedida pelo governo português, por serviços relevantes à língua portuguesa. As portas do museu - onde as palavras são protagonistas - reabriram ao som do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Portugal cantados por Fafá de Belém.